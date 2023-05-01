Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı
Muş'ta yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görüntüsünün merada otlayan büyükbaş hayvanlarla bütünleşmesi görsel şölen sundu. O anları vatandaş cep telefonu ile kayda aldı.
Muş'ta bahar mevsiminde etkili olan yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürürken, yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağının merada otlayan hayvanlarla birlikte görüntüsü görsel şölen oluşturdu.
Yelalan köyünde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Tahir Sevim, merada hayvanlarını otlattığı sırada ortaya çıkan ve görüntüsüyle mest eden gökkuşağını cep telefonuyla görüntüledi.
Doğanın alışıldık renkleri yeşil ve mavinin dışına çıktığı yerler de var. İşte gökkuşağının yer yüzü yansımaları...
HOKKAIDO ADASI (JAPONYA)
Japonya'nın en büyük ikinci adası olan ve ülkenin yaklaşık beşte birini oluşturan Hokkaido Adası büyüleyici bir doğaya sahip. Özellikle ormanları, doğası ve bitki örtüsüyle ziyaretçilere bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Ada aynı zamanda lavantaların, lalelerin, günebakanların ve kiraz ağaçlarının çoğunlukta olduğu çiçek tarlalarıyla ünlü. Bu nedenle ada, eşsiz doğasının yanı sıra çiçek tarlalarıyla her yıl milyonlarca turist çekiyor. Çiçek tarlaları doğal bir efekt görünümü yaratıyor ve doğanın bin bir rengiyle büyülüyor.
KIRMIZI PLAJ (ÇİN)
Çin'in Dawa Bölgesi'nde Panjin şehrinde bulunan Kırmızı Plaj isminin aksine kumlardan değil kırmızı sazlık bir alandan oluşuyor. 132 metrekarelik alana yayılan plaj her sonbahar kırmızıya bürünüyor.
MENDENHALL BUZ MAĞARASI (ALASKA)
Alaska'nın başkenti Juneau şehir merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Mendenhall Buz Mağarası mavinin yüzlerce tonunu bir arada sunuyor. 12 kilometre uzunluğundaki Mendenhall buzulunun içinde yer alan mağaraya girmekse cesaret istiyor.
THE GRAND PRISMATIC SPRING (ABD)
ABD'nin en büyük, dünyanınsa en büyük üçüncü kaplıcası olan Grand Prismatik Springs, Yellowstone Ulusal Parkı'nda bulunuyor. Kaplıcanın aldığı renklerse suda yaşayan ve sıcağı seven bazı bakteriler sayesinde oluşuyor.
112 metre çapındaki kaplıcanın 10 katlı bir binadan daha derin ve bir futbol sahasından daha uzun olduğu söyleniyor
THE WAVE (ARIZONA)
By ilginç kaya oluşumu, kızıl tonlarının bir araya gelmesiyle muhteşem bir görüntü sunuyor. Kireçtaşından oluşan dalgaya benzer şekiller kızıl bir okyanus hissi yaratıyor. Bilim insanları bu ilginç oluşumun 190 milyon yıl önce başladığını düşünüyor. Kaya oluşumunun yapısı hayli hassas olduğu için günde sadece 20 kişiye giriş izni veriliyor.
(MAURITIUS) SUALTI ŞELALESİ
Doğu Afrika'da bulunan Mauritius adasında sualtı şelalesi izlenimi yaratan bu görüntü herkesi şaşırtmayı başarıyor. Kum ve alüvyon katmanlarının yarattığı bu görüntü herkese suyun altında akan bir şelale olduğunu düşündürüyor.
HİLLİER GÖLÜ (AVUSTRALYA)
Batı Avustralya'da bulunan Hillier Gölü pembe rengiyle adeta kremayı andırıyor. Bu görüntü Pasifik Okyanusu'nun mavi görüntüsüyle birleşince ortaya mükemmel bir görüntü çıkıyor. Bir teoriye göre, Dunaliella Salina adı verilen bir alg türünün ve suyun yüksek tuzluluk derecesinde gelişen halobakteriler adı verilen pembe bakterinin göle bu rengi verdiği düşünülüyor. Göl ilginç bir şekilde yıl boyunca pembe kalıyor.
GÖKKUŞAĞI DAĞI (PERU)/ ZHANGYE ULUSAL JEOPARK (ÇİN)
Çin'de Zhangye Ulusal Jeopark'ta bulunan dağlar benzersiz bir görünüm sunuyor. Çin'in gökkuşağı dağları olarak bilinen bu bölge kaya oluşumları nedeniyle rengarenk görünüyor. Ziyaretçiler dağları parktaki dört ayrı platformdan görebiliyorlar. Gökkuşağı Dağı Peru'da Cusco bölgesindeki Andes'te bulunuyor. And Dağları'nın 5200 metre yüksekliğinde bulunan Gökkuşağı Dağı'nın üzerindeki renkler tektonik kırılmalar sonucu ortaya çıkan 7 değişik maden/mineralin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Dağa ulaşmak oldukça zor olsa da vardığınızda karşılaşacağınız görüntü her şeye değecek.
CANO CRISTALES NEHRİ (KOLOMBİYA)
Kolombiya'nın Meta bölgesinde bulunan bu nehir, yılın belli dönemlerinde kırmızı, sarı, mavi, yeşil ve siyah renklere bürünüyor. Hiçbir yerleşim yerine yakın olmayan nehir, tam 100 km uzunluğunda. Nehre rengini verense suda yetişen Macarenia clavigera adlı bir bitki.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Muharip uçağı KAAN isminin anlamı nereden geliyor? Milli Muharip Uçak ve ATAK-2 özellikleri...
- Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar değişti, e Devlet'te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...
- Yarın okul var mı, yok mu? 2 Mayıs Salı günü okullar açılacak mı? Yaz tatili MEB açıklaması...
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-devlet maaş sorgulama ekranı
- Emekli ve memura Temmuz'da ek zam olacak mı son dakika? En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2023?
- Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...
- 3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika? 1.derece memur...
- AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mayıs 2023 yeni akaryakıt fiyatları güncel liste
- ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023 | Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi, ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni ara zam açıklaması!
- Kartlı sayaç nedir, doğalgaz bedava mı olacak 2023? Ücretsiz doğalgaz kartlı sayaç detayı!
- Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli son dakika? Bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi? 25 metreküp fiyatı...
- 30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika kontenjanlar artırıldı! 2023 EGM polis alımı başvuru şartları neler? pa.edu.tr