Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

HOKKAIDO ADASI (JAPONYA)

Japonya'nın en büyük ikinci adası olan ve ülkenin yaklaşık beşte birini oluşturan Hokkaido Adası büyüleyici bir doğaya sahip. Özellikle ormanları, doğası ve bitki örtüsüyle ziyaretçilere bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Ada aynı zamanda lavantaların, lalelerin, günebakanların ve kiraz ağaçlarının çoğunlukta olduğu çiçek tarlalarıyla ünlü. Bu nedenle ada, eşsiz doğasının yanı sıra çiçek tarlalarıyla her yıl milyonlarca turist çekiyor. Çiçek tarlaları doğal bir efekt görünümü yaratıyor ve doğanın bin bir rengiyle büyülüyor.