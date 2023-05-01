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Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

Muş'ta yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görüntüsünün merada otlayan büyükbaş hayvanlarla bütünleşmesi görsel şölen sundu. O anları vatandaş cep telefonu ile kayda aldı.

Muş'ta bahar mevsiminde etkili olan yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürürken, yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağının merada otlayan hayvanlarla birlikte görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

Yelalan köyünde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Tahir Sevim, merada hayvanlarını otlattığı sırada ortaya çıkan ve görüntüsüyle mest eden gökkuşağını cep telefonuyla görüntüledi.

Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

Doğanın alışıldık renkleri yeşil ve mavinin dışına çıktığı yerler de var. İşte gökkuşağının yer yüzü yansımaları...

Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

HOKKAIDO ADASI (JAPONYA)
Japonya'nın en büyük ikinci adası olan ve ülkenin yaklaşık beşte birini oluşturan Hokkaido Adası büyüleyici bir doğaya sahip. Özellikle ormanları, doğası ve bitki örtüsüyle ziyaretçilere bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Ada aynı zamanda lavantaların, lalelerin, günebakanların ve kiraz ağaçlarının çoğunlukta olduğu çiçek tarlalarıyla ünlü. Bu nedenle ada, eşsiz doğasının yanı sıra çiçek tarlalarıyla her yıl milyonlarca turist çekiyor. Çiçek tarlaları doğal bir efekt görünümü yaratıyor ve doğanın bin bir rengiyle büyülüyor.

Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

KIRMIZI PLAJ (ÇİN)
Çin'in Dawa Bölgesi'nde Panjin şehrinde bulunan Kırmızı Plaj isminin aksine kumlardan değil kırmızı sazlık bir alandan oluşuyor. 132 metrekarelik alana yayılan plaj her sonbahar kırmızıya bürünüyor.

Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

MENDENHALL BUZ MAĞARASI (ALASKA)
Alaska'nın başkenti Juneau şehir merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Mendenhall Buz Mağarası mavinin yüzlerce tonunu bir arada sunuyor. 12 kilometre uzunluğundaki Mendenhall buzulunun içinde yer alan mağaraya girmekse cesaret istiyor.

Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

THE GRAND PRISMATIC SPRING (ABD)
ABD'nin en büyük, dünyanınsa en büyük üçüncü kaplıcası olan Grand Prismatik Springs, Yellowstone Ulusal Parkı'nda bulunuyor. Kaplıcanın aldığı renklerse suda yaşayan ve sıcağı seven bazı bakteriler sayesinde oluşuyor.

Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

112 metre çapındaki kaplıcanın 10 katlı bir binadan daha derin ve bir futbol sahasından daha uzun olduğu söyleniyor

Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

THE WAVE (ARIZONA)
By ilginç kaya oluşumu, kızıl tonlarının bir araya gelmesiyle muhteşem bir görüntü sunuyor. Kireçtaşından oluşan dalgaya benzer şekiller kızıl bir okyanus hissi yaratıyor. Bilim insanları bu ilginç oluşumun 190 milyon yıl önce başladığını düşünüyor. Kaya oluşumunun yapısı hayli hassas olduğu için günde sadece 20 kişiye giriş izni veriliyor.

Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

(MAURITIUS) SUALTI ŞELALESİ
Doğu Afrika'da bulunan Mauritius adasında sualtı şelalesi izlenimi yaratan bu görüntü herkesi şaşırtmayı başarıyor. Kum ve alüvyon katmanlarının yarattığı bu görüntü herkese suyun altında akan bir şelale olduğunu düşündürüyor.

Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

HİLLİER GÖLÜ (AVUSTRALYA)
Batı Avustralya'da bulunan Hillier Gölü pembe rengiyle adeta kremayı andırıyor. Bu görüntü Pasifik Okyanusu'nun mavi görüntüsüyle birleşince ortaya mükemmel bir görüntü çıkıyor. Bir teoriye göre, Dunaliella Salina adı verilen bir alg türünün ve suyun yüksek tuzluluk derecesinde gelişen halobakteriler adı verilen pembe bakterinin göle bu rengi verdiği düşünülüyor. Göl ilginç bir şekilde yıl boyunca pembe kalıyor.

Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

GÖKKUŞAĞI DAĞI (PERU)/ ZHANGYE ULUSAL JEOPARK (ÇİN)
Çin'de Zhangye Ulusal Jeopark'ta bulunan dağlar benzersiz bir görünüm sunuyor. Çin'in gökkuşağı dağları olarak bilinen bu bölge kaya oluşumları nedeniyle rengarenk görünüyor. Ziyaretçiler dağları parktaki dört ayrı platformdan görebiliyorlar. Gökkuşağı Dağı Peru'da Cusco bölgesindeki Andes'te bulunuyor. And Dağları'nın 5200 metre yüksekliğinde bulunan Gökkuşağı Dağı'nın üzerindeki renkler tektonik kırılmalar sonucu ortaya çıkan 7 değişik maden/mineralin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Dağa ulaşmak oldukça zor olsa da vardığınızda karşılaşacağınız görüntü her şeye değecek.

Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

CANO CRISTALES NEHRİ (KOLOMBİYA)
Kolombiya'nın Meta bölgesinde bulunan bu nehir, yılın belli dönemlerinde kırmızı, sarı, mavi, yeşil ve siyah renklere bürünüyor. Hiçbir yerleşim yerine yakın olmayan nehir, tam 100 km uzunluğunda. Nehre rengini verense suda yetişen Macarenia clavigera adlı bir bitki.

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