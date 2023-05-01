1 Mayıs Pazartesi günü Havale/EFT yapılır mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda bankalar arası para ne zaman aktarılır?

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle havale ya da EFT yapmak için hafta içini bekleyenler, araştırmalara başladı. 2023 yılında pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs öncesinde vatandaşlar arama motorlarında "1 Mayıs Pazartesi günü Havale/EFT yapılır mı?" sorunu cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar arası para ne zaman aktarılır?