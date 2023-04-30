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1 Mayıs günü banka ve borsa açık mı, kapalı mı? Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü'nde hangi bankalar çalıyor?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023
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1 Mayıs günü banka ve borsa açık mı, kapalı mı? Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü’nde hangi bankalar çalıyor?

1 Mayıs Pazartesi günü işçi bayramı olması sebebiyle resmi tatil sayılmaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde vatandaşlar herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için araştırmaya başladı. Özellikle borsa ve bankalarda işleri olan vatandaşlar arama motorlarında "1 Mayıs günü banka ve borsa açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler...

1 Mayıs Pazartesi günü işçi bayramı olması sebebiyle resmi tatil sayılmaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde vatandaşlar herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için araştırmaya başladı. Özellikle borsa ve bankalarda işleri olan vatandaşlar arama motorlarında "1 Mayıs günü banka ve borsa açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler...

MAYIS'TA BANKALAR TATİL Mİ, AÇIK MI?

Bankalar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü kapalı olacak.

Bankalar, 2 Mayıs Salı günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Tatil sırasında yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba ilk işlem günü olan 2 Mayıs Salı günü işleme alınacak.

1 MAYIS PAZARTESİ BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı dolayısıyla Resmi tatil sayıldığından Borsa İstanbul açık olmayacak.

Bu tarihte borsada işlem yapılamayacak.

1 MAYIS'TA NERELER KAPALI OLACAK?

1 Mayıs resmi tatil olması sebebiyle okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla beraber kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri de 1 Mayıs Pazartesi günü vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek.

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