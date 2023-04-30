1 Mayıs günü banka ve borsa açık mı, kapalı mı? Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü’nde hangi bankalar çalıyor?

1 Mayıs Pazartesi günü işçi bayramı olması sebebiyle resmi tatil sayılmaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde vatandaşlar herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için araştırmaya başladı. Özellikle borsa ve bankalarda işleri olan vatandaşlar arama motorlarında "1 Mayıs günü banka ve borsa açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler...