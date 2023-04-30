Tahliye edilen kiracının yaptıkları şoke etti! Odalar hayvan pisliğiyle dolu

81 yaşındaki Habibe Ö, Sarıyer'deki eşyalı villasını Ocak 2021'de Tevfik G.'e kiraladı. İlk yıl kirayı peşin alan ev sahibi, ikinci yıl kiranın 20 bin lirasını alamadı. Ev sahibi Habibe Ö, kiranın ödenmesi için uyarıda bulunsa da bir dönüş alamadı. Bunun üzerine ev sahibi kiracı Tevfik G'nin evden tahliye edilmesi için dava açtı. Mahkeme, Tevfik G'nin tahliyesine karar verdi.