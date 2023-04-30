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Tahliye edilen kiracının yaptıkları şoke etti! Odalar hayvan pisliğiyle dolu

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 30.04.2023
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Tahliye edilen kiracının yaptıkları şoke etti! Odalar hayvan pisliğiyle dolu

Sarıyer'deki eşyalı villasını kiraya veren 81 yaşındaki yaşlı kadın, kiracısı eksik ödeme yapınca tahliye için dava açtı. Mahkeme kiracının tahliyesine karar verdi. Öfkelenen kiracı, evden ayrılmadan önce eşyaları kırdı, evi talan etti bir de üstüne odaları hayvan pisliğiyle doldurdu. Evinin kullanılmaz halde gören yaşlı ev sahibi kiracısı şikayet etti.

81 yaşındaki Habibe Ö, Sarıyer'deki eşyalı villasını Ocak 2021'de Tevfik G.'e kiraladı. İlk yıl kirayı peşin alan ev sahibi, ikinci yıl kiranın 20 bin lirasını alamadı. Ev sahibi Habibe Ö, kiranın ödenmesi için uyarıda bulunsa da bir dönüş alamadı. Bunun üzerine ev sahibi kiracı Tevfik G'nin evden tahliye edilmesi için dava açtı. Mahkeme, Tevfik G'nin tahliyesine karar verdi.

HAYVAN PİSLİĞİYLE ODAYI DOLDURMUŞ

Evden tahliyesini gerçekleştirmek zorunda olan kiracı, eşyalı kiraladığı evi gitmeden darmaduman etti. Jandarma eşliğinde eve gelen Habibe Ö., gördükleri karşısında şok oldu. Eşyalar kırılmış, ortalığın savaş alanına dönmüştü. Odaları kontrol eden yaşlı kadın parkelerin üzerinde onlarca hayvan pisliği gördü.

''TAŞINACAK DURUMDA DEĞİL''

Evinin geldiği durumu gören yaşlı ev sahibi kiracısı Tevfik G. hakkında şikâyette bulundu. İfadesinde, evde yaptığı kontrolde kendisine ait eşyaların kırıldığını, kullanılmaz halde olduğunu belirterek 'Evin içerisi hayvan pislikleriyle dolu.

Yaşanacak durumda değil. Evi mevcut haliyle ne kiraya verebilirim ne de satabilirim '' dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zararının karşılanmasını talep eden yaşlı kadın, evi kiraya verilmeden önceki ve sonraki halinin görsellerini delil olarak sundu.

Ev sahibi, kiracı Tevfik G. Ve beraberinde ikamet eden yeğenlerinin 'Mala zarar verme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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