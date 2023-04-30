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1 Mayıs marketler çalışıyor mu? 2023 İşçi Bayramı A101, Tarım Kredi Market, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Pazartesi Çalışma saatleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
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1 Mayıs marketler çalışıyor mu? 2023 İşçi Bayramı A101, Tarım Kredi Market, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Pazartesi Çalışma saatleri...

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle market, AVM gibi yerlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Resmi tatillerde kamu kurumları ve bazı özel kurumlar çalışmamaktadır. Bu sebeple A101, Tarım Kredi Market, BİM, ŞOK, Migros gibi marketlerin pazartesi açık mı yoksa kapalı mı olduğu araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

1 Mayıs Pazartesi günü açık mı, kapalı mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle kamu kurumları ve bazı özel kurumlar çalışmayacak. Vatandaşlar bunun öncesinde detayları araştırmaya başladı. Peki 1 Mayıs marketler açık mı? 2023 İşçi Bayramı A101, Tarım Kredi Market, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? İşte 1 Mayıs Pazartesi marketlerin çalışma saatleri...

1 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıllarda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bazı market ve bakkallar saat 09:00-14:00 arasında faaliyet göstermişti. Fakat 2023 yılı 1 Mayıs'ta marketlerin kapalı olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak 1 Mayıs Pazartesi günü küçük market ve bakkalların açık, büyük zincir marketlerin ise kapalı olması bekleniyor.

1 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, okullar kapalı olacak. Ancak AVM'ler 1 Mayıs'ta normal çalışma saatleri olan sabah 10:00, akşam 22:00'da açık olacaklar.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI

1 Mayıs Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır.

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir.

22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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