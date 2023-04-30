İstanbul Yarı Maraton Koşusu 2023 saat kaçta bitecek? 30 Nisan Pazar Fatih, Beyoğlu kapalı yollar hangileri, kaçta açılacak?
N Kolay'ın isim sponsorluğundaki İstanbul Yarı Maratonu 30 Nisan Pazar günü başladı. 2023 yılında 12 bin 300 kişinin kayıt olduğu maraton dolayısıyla Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde birçok sokak ve mahalle ulaşıma kapatılacak. Vatandaşlar yolların ne zaman açılacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki İstanbul Yarı Maraton Koşusu saat kaçta bitecek? 30 Nisan Pazar Fatih, Beyoğlu kapalı yollar hangileri, kaçta açılacak?
İstanbul Yarı Maratonu Koşusu saat kaçta bitecek sorusunun cevabı merak konusu oldu. 30 Nisan 2023 tarihinde 12.300 kişinin katılımıyla gerçekleşen N Kolay İstanbul Yarı Maraton Koşusu araştırılmaya başlandı. Maraton sebebiyle kapalı olan yollar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Fatih, Beyoğlu kapalı yollar hangileri, kaçta açılacak? İşte detaylar...
Dünya Atletizm Birliği "Gold Label" kategorisinde yer alan ve Avrupa'nın en iyi 3 yarı maratonu arasında kabul edilen organizasyon, 18. kez düzenlenecek.
"Tarihi Yarımada Parkuru" olarak bilinen 21 kilometre yarışının startı saat 09.30'da verilecek. 21 kilometre paten yarışı 07.30'da, 10 kilometre ise 08.10'da başlayacak.
İlk kez 1987 yılında koşulan yarışa, 1994-2009 ve 2011-2013 yıllarında ara verilmişti.
Bu yıl önemli bir rekorun kırılacağı organizasyonda 12 binin üzerinde katılımcı yer alacak. İstanbul Yarı Maratonu'nda 22 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 56 elit atlet mücadele edecek.
KOŞU GÜZERGAHI NERESİ?
Yenikapı Miting Alanı önünden başlayacak yarı maratonda atletler, Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ve Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek.
Galata Köprüsü bitiminden dönüş yapacak sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi ve Ayvansaray'ın ardından Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından ters istikamete yönelecek ve aynı sahil yolunu izleyerek yarışı Yenikapı Miting Alanı'nda tamamlayacak.
HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?
N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.
Organizasyon için Fatih ve Beyoğlu'ndaki birçok cadde ve mahallede yollar saat 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.
YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Parkur üzerindeki yollar, saat 13.30'da araç trafiğine açılacak.
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