1 Mayıs’ta ne oldu, anlamı nedir? Emek ve Dayanışma Günü ne zaman ortaya çıktı? İşçi Bayramı tarihçesi...

1 Mayıs'ta ne oldu, anlamı nedir sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle vatandaşlar tarihçesini araştırmaya başladı. Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanış Günü ülkemizde de resmi tatiller arasında yer alıyor. Peki 1 Mayıs'ta ne oldu, anlamı nedir? Emek ve Dayanışma Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte İşçi Bayramı tarihçesi...