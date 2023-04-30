30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 1 Mayıs'ta ne oldu, anlamı nedir? Emek ve Dayanışma Günü ne zaman ortaya çıktı? İşçi Bayramı tarihçesi...

1 Mayıs'ta ne oldu, anlamı nedir? Emek ve Dayanışma Günü ne zaman ortaya çıktı? İşçi Bayramı tarihçesi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023
ABONE OL
1 Mayıs’ta ne oldu, anlamı nedir? Emek ve Dayanışma Günü ne zaman ortaya çıktı? İşçi Bayramı tarihçesi...

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın anlamı araştırılan konular arasında yerini aldı. İlk defa ne zaman kutlanmaya başladığını öğrenmeye çalışan vatandaşlar tarihini merak ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tarihçesini haberimizde derledik. Peki 1 Mayıs'ta ne oldu, anlamı nedir? Emek ve Dayanışma Günü ne zaman ortaya çıktı?

1 Mayıs'ta ne oldu, anlamı nedir sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle vatandaşlar tarihçesini araştırmaya başladı. Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanış Günü ülkemizde de resmi tatiller arasında yer alıyor. Peki 1 Mayıs'ta ne oldu, anlamı nedir? Emek ve Dayanışma Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte İşçi Bayramı tarihçesi...

1 MAYIS'TA NE OLDU, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD'de işçilerin günlük çalışma süresinin 12 saatten 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadele, 1886'da kitlesel grevlerle yaygınlaşıp küresel bir nitelik kazandı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889'daki Paris Kongresi'nde, yılın bir gününün dayanışma amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı.

ABD'li sendikacıların önerisi üzerine o gün "1 Mayıs" olarak belirlendi. O tarihten itibaren 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi adlarla kutlanmaya başlandı.

DARBECİLER 1 MAYIS'I BAYRAM OLMAKTAN ÇIKARDI

Osmanlı'da 1 Mayıs ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlandı. İstanbul'daki ilk kutlama ise 1912 yılında yapıldı.

Osmanlı'nın ardından 1922'de Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde 1 Mayıs Ankara'da İşçi Bayramı olarak kutlandı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA