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Son dakika: Bodrum'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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Son dakika: Bodrum’da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilikte yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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