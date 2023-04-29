CHP Kiraz ilçe başkanından eski gençlik kolları başkanına: Cam bardaklı saldırı!

Geçtiğimiz aylarda CHP İlçe örgütünün düzenlediği birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde CHP Eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı S.K'nin yumruklu saldırısına uğrayan ardından da görüntüleri basına servis ettiği iddiası ile ilçe yönetimi tarafından disipline sevk edilince 30 kişi ile birlikte partisinden istifa eden Kiraz CHP Gençlik Kolları eski Başkanı Serkan Bulut, bu sefer de CHP İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'nın cam bardaklı saldırısına uğradı.

ÖNCE DURDURDU SONRA VURDU

Edinilen Bilgiye göre olay Kiraz ilçe merkezinde meydana geldi. CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya, bisikleti ile çarşıya inen Serkan Barut'u yanına çağırdı.

İddiaya göre Çetinkaya, sinirli bir şekilde Barut'tan daha önce isim vermeden sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelttiği eleştirilerle ilgili tepki gösterdi.

Ardından da küfür edip bundan sonraki paylaşımlarını isim vererek yapmasını söyledi. Sonra da elindeki çay bardağı ile Serkan Barut'un yüzüne vurdu. Olay çevredeki vatandaşların araya girmesi ile büyümeden önlendi.

ÇENESİNDE KESİK OLUŞTU

Kırılan çay bardağı nedeniyle çenesinde kesikler oluşan Serkan Barut ilçe emniyet müdürlüğüne giderek CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'dan şikayetçi oldu. Ayrıca hastanede de kesiklere pansuman yapılıp rapor alındı.