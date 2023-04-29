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CHP Kiraz ilçe başkanından eski gençlik kolları başkanına: Cam bardaklı saldırı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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CHP Kiraz ilçe başkanından eski gençlik kolları başkanına: Cam bardaklı saldırı!

İzmir’de CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya tarafından, eski gençlik kolları başkanı Serkan Barut saldırıya uğradı. Daha önce de CHP Kiraz İlçe Örgütü’nün düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğinde yumruklu saldırıya uğrayan Barut, partisinden ve CHP Kiraz Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden, 30 kişi ile birlikte ayrılmıştı. Olay yaratan iddiaya göre Çetinkaya, Barut’un üzerine yürüyüp suratına çay bardağı ile vurdu. Gerçekleşen saldırının ardından, bardağın kırılması ile birlikte çenesinden yaralanan Barut, karakola giderek Çetinkaya’dan şikayetçi oldu. İşte detaylar…

Geçtiğimiz aylarda CHP İlçe örgütünün düzenlediği birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde CHP Eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı S.K'nin yumruklu saldırısına uğrayan ardından da görüntüleri basına servis ettiği iddiası ile ilçe yönetimi tarafından disipline sevk edilince 30 kişi ile birlikte partisinden istifa eden Kiraz CHP Gençlik Kolları eski Başkanı Serkan Bulut, bu sefer de CHP İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'nın cam bardaklı saldırısına uğradı.

ÖNCE DURDURDU SONRA VURDU

Edinilen Bilgiye göre olay Kiraz ilçe merkezinde meydana geldi. CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya, bisikleti ile çarşıya inen Serkan Barut'u yanına çağırdı.

İddiaya göre Çetinkaya, sinirli bir şekilde Barut'tan daha önce isim vermeden sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelttiği eleştirilerle ilgili tepki gösterdi.

Ardından da küfür edip bundan sonraki paylaşımlarını isim vererek yapmasını söyledi. Sonra da elindeki çay bardağı ile Serkan Barut'un yüzüne vurdu. Olay çevredeki vatandaşların araya girmesi ile büyümeden önlendi.

ÇENESİNDE KESİK OLUŞTU

Kırılan çay bardağı nedeniyle çenesinde kesikler oluşan Serkan Barut ilçe emniyet müdürlüğüne giderek CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'dan şikayetçi oldu. Ayrıca hastanede de kesiklere pansuman yapılıp rapor alındı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'nın bisiklet üzerindeki Serkan Barut'un üzerine yürüyüp saldırması bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Serkan Barut'un elektrikli bisiklet ile Çetinkaya'nın seslenmesi üzerine durduğu ve Çetinkaya'nın Barut'un üzerine yürüdüğü görüldü.

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