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Son dakika: Adana'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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Son dakika: Adana’da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Adana'da saat 22.48'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 6,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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