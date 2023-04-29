Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu alarm! İşte 5 günlük hava tahmini raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Alınan bilgilere göre 20 il için sarı kodlu alarm verdi. Yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı duyurulurken sıcaklıkların yurdun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı öğrenildi. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yapılan 5 günlük haritalı hava durumu paylaşımında başta İstanbul ve Ankara'da olmak üzere çok sayıda ilde yoğun yağışın beklendiği görüldü. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji son paylaştığı hava durumu tahminlerinde 20 ili sarı kodla uyardı. Yurdun doğusunda gök gürültülü sağanak etkili olması beklenirken ülkenin 7 bölgesindeki farklı illerde de sağanak geçişleri bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek olan yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI BEKLENMEKTE
Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
DOĞUDA SICAKLIK 3-5 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE
Rüzgar genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu.
İZMİR: 20, Parçalı bulutlu.
KOCAELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
EDİRNE: 19, Parçalı bulutlu.
A.KARAHİSAR: 8, Parçalı ve çok bulutlu.
DENİZLİ: 15, Parçalı bulutlu.
MUĞLA: 17, Parçalı bulutlu.
ADANA: 22, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Finike çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
K.MARAŞ: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
KONYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu.
SİVAS: 12, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.
BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.
KASTAMONU: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.
SAMSUN: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.
TRABZON: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
IĞDIR: 24, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
DİYARBAKIR: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP: 18, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİİRT: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA: 21, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
İşte 5 günlük hava durumu raporu:
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