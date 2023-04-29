Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu alarm! İşte 5 günlük hava tahmini raporu...

KASTAMONU: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

SAMSUN: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.