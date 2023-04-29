İstanbul’un göbeğinde akılalmaz görüntüler! İspanyol turist yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı
İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de yarı çıplak halde iş yerlerine ve otellere girmeye çalışan bir İspanyol erkek ortalığı birbirine kattı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında caddede gezen turist, bir süre sonra iş yerlerine ve otellere girmeye çalıştı. Çevredekilerden büyük tepki gören turiste, olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi. İşte o görüntüler...
İstanbul'da geçen hafta, Beyoğlu ilçesine bağlı Sıraselviler Caddesi'nde meydana gelen olayda, İspanya vatandaşı olduğu öğrenilen bir turist yarı çıplak halde yolda dolaşmaya başladı.
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında caddede gezen turist, bir süre sonra iş yerlerine ve otellere girmeye çalıştı.
Bunun üzerine İspanyol turist, esnaftan ve görevlilerden tepki gördü.
Bir otel görevlisi, içeri girmek için ısrar eden turisti iterek yere düşürdü.
Dakikalarca düştüğü yerden kalkmayan turist, bir süre sonra doğrularak bir polis aracının önünde durdu.
EKİP ARACINA BİNMEK İSTEMEDİ, POLİSLE TARTIŞTI
Polis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve çizikler olduğu görülen turistle konuştuktan sonra onu araca bindirerek emniyete götürmek istedi.
Turist önce araca binmeyi kabul etse de daha sonra araçtan inmek istedi.
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