Eskişehir'de başıboş köpek isyanı! Site sakinleri korku içinde
Eskişehir'de bir site sakinleri çevrede çok fazla başıboş köpek bulunduğunu belirterek isyan etti. Korku yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, gidecekleri yere yalnız gidemediklerini söyledi.
Eskişehir'de çok fazla başıboş köpeğin bulunduğu bir sitenin sakinleri, yaşadıkları tedirginlik ve korkudan dolayı adeta isyan etti. Gültepe Mahallesi'nde bulunan Üniversite Evleri Sitesi sakinleri, son zamanlarda başıboş köpeklerden yana büyük sorun yaşıyor. Çevre mahallelerden getirilen yavru köpeklerden ve sokak hayvanı besleme noktalarından dolayı site içerisinde sayıca çok yüksek seviyelere ulaşan köpekler, halkın birçoğundan rahatsızlığa neden oldu. Özellikle kadınların ve çocukların korktukları için gidecekleri yere yalnız gidemediklerini belirten site sakini Davut Dere, "Benim kızım oğlanı okula bırakıp dönerken üç tane köpek arkasından gelip saldırmış" dedi.
"BURADAKİ KÖPEKLER BENİM KIZIMA SALDIRDI"
Başıboş köpeklerin tehdit oluşturduğunu belirten Davut Dere, "Bu köpeklerden ben çok şikâyetçiyim. Sokakta okula giden çocuklara, kadınlara saldırıyorlar. Bu köpeklerin bir çaresine bakılması gerekiyor. Nereye gitmemiz gerekiyorsa oraya gidelim. Benim kızıma saldırdı. Oğlanı okula bırakıp dönerken üç tane köpek arkasından gelip saldırmış. Montunu yırtmış" dedi.
"GECELERİ BAŞIBOŞ KÖPEKLER ÇOK OLUYOR"
Belediye ekiplerince köpeklerin alınsa dahi 24 saat içinde küpe takılarak geri aynı yere bırakılmasından dolayı bölgede çok fazla köpeğin olduğunu belirten Site Yöneticisi Ömer Gürcan ise şu ifadeleri kullandı: "Çevre köylerden buraya aşırı derece köpek bırakılıyor, çünkü sağ tarafımız orman. Belediye Orman Barınak Müdürlüğü'nden toplanılıyor. Küpe takılıyor ondan sonra tekrar aynı yerine konuluyor. Bu 24 saat içinde yapılmak zorunda. Sokak hayvanları derneği, belediyeye baskı yapıyor. Geceleri başıboş köpekler hakikaten çok oluyor. Gündüz yok ama geceleri aşırı derecede köpekler oluyor."
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