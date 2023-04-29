Eskişehir’de başıboş köpek isyanı! Site sakinleri korku içinde

Eskişehir'de çok fazla başıboş köpeğin bulunduğu bir sitenin sakinleri, yaşadıkları tedirginlik ve korkudan dolayı adeta isyan etti. Gültepe Mahallesi'nde bulunan Üniversite Evleri Sitesi sakinleri, son zamanlarda başıboş köpeklerden yana büyük sorun yaşıyor. Çevre mahallelerden getirilen yavru köpeklerden ve sokak hayvanı besleme noktalarından dolayı site içerisinde sayıca çok yüksek seviyelere ulaşan köpekler, halkın birçoğundan rahatsızlığa neden oldu. Özellikle kadınların ve çocukların korktukları için gidecekleri yere yalnız gidemediklerini belirten site sakini Davut Dere, "Benim kızım oğlanı okula bırakıp dönerken üç tane köpek arkasından gelip saldırmış" dedi.



"BURADAKİ KÖPEKLER BENİM KIZIMA SALDIRDI"

Başıboş köpeklerin tehdit oluşturduğunu belirten Davut Dere, "Bu köpeklerden ben çok şikâyetçiyim. Sokakta okula giden çocuklara, kadınlara saldırıyorlar. Bu köpeklerin bir çaresine bakılması gerekiyor. Nereye gitmemiz gerekiyorsa oraya gidelim. Benim kızıma saldırdı. Oğlanı okula bırakıp dönerken üç tane köpek arkasından gelip saldırmış. Montunu yırtmış" dedi.