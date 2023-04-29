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Diyarbakır’da vahşet! Gözü dönmüş kocadan çifte cinayet: Eşini boğdu kuzenini bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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Diyarbakır’da vahşet! Gözü dönmüş kocadan çifte cinayet: Eşini boğdu kuzenini bıçakladı

Kan donduran olay dün akşam saatlerinde Diyarbakır Ergani'de meydana geldi. Y.Ö., 2 çocuğunun yanında eşi S.Ö'yü eşarpla boğdu, kendi kuzeni M.T'yi de bıçaklayarak katletti. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Cinnet getiren koca eşini ve kuzenini öldürdü. Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi 1'inci Gülbaran Caddesi'nde yaşandı.

Ö., evde 2 çocuğunu gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşi S.Ö.'yü eşarpla boğarak, kendi kuzeni M.T.'yi de bıçaklayarak öldürdü.

Y.Ö., çocuklarını alıp, akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Y.Ö'nün ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri S.Ö. ve M.T.'nin cesetleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Y.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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