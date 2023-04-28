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Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı! Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2023
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Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı! Balıkesir’de düzensiz göçmen operasyonu

Balıkesir açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 55 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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