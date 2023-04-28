Adıyaman’da depremzede çocuklara moral oldular! Güzellik kraliçelerinden 23 Nisan şenliği

"OKULU ÇOK ÖZLEMİŞTİK"

24 Nisan'da okullarına kavuşan öğrenciler çadır kentteki şenliğe dersleri bittikten sonra geldi. Alan güzellik kraliçeleriyle tanışmanın heyecanını yaşayan öğrenciler ''Okullarımıza kavuştuğumuz için zaten çok mutluyduk. Bugün çifte bayram yaşadık'' dediler. Sabah'ın haberine göre, depremzede öğrenciler duygularını şu sözlerle paylaştılar:

Gülrana Aydın: 6'ıncı sınıfa gidiyorum. Depremde evimiz yıkıldı. Okulu çok özlemiştim. Okuldan sonra buraya geldim. Güzellik kraliçelerini görünce çok heyecanlandım. Ben de Türkiye güzeli olmak isterim tabi ama bunun için de önce iyi bir eğitim almam gerektiğini biliyorum.

Dilek Yılmaz: 6'ıncı sınıfa gidiyorum. Benim doğum günüm 6 Şubat'tı. O gün deprem oldu. Ben doğum günümü bugün kutladım. Hem uzun bir süre sonra okula başladığım için hem de rüyamda bile göremeyeceğim insanlarla burada buluştuğum için bugün bana doğum günü hediyesi oldu.