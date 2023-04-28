Adıyaman'da depremzede çocuklara moral oldular! Güzellik kraliçelerinden 23 Nisan şenliği
Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da okulların açılmasıyla hayat normale dönmeye başladı. Okul sevinci yaşayan öğrenciler için güzellik kraliçeleri de 23 Nisan şenliği düzenledi. Şenliğe katılan öğrencilerden Dilek Yılmaz, “6'ıncı sınıfa gidiyorum. Benim doğum günüm 6 Şubat'tı. O gün deprem oldu. Ben doğum günümü bugün kutladım. Hem uzun bir süre sonra okula başladığım için hem de rüyamda bile göremeyeceğim insanlarla burada buluştuğum için bugün bana doğum günü hediyesi oldu.” dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da okullar hafta başı açıldı. 77 gün boyunca okullardan uzak kalan binlerce öğrenci eğitime yeniden başladı. Hayatın normale dönmeye başladığı Adıyaman'da çocuklar önceki gün büyük bir heyecan daha yaşadı. Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, Adıyaman 32 No'lu çadır kentte çocuklar için 23 Nisan şenliği düzenledi.
Yüzlerce öğrencinin katıldığı şenlikte çocuklar güzellik kraliçeleriyle bir araya geldi. Şenliğe 2022 Türkiye Güzeli Nursena Say ile 2016'da ABD'deki güzellik yarışmasında yarı finalist olan Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Yıldırım da katıldı. Çocukların bayramlarını doyasıya kutlamaları için şenlik havasında organize edilen etkinlikte, çadır kentteki yüzlerce çocuk yüz boyama, palyaço gösterisi gibi eğlenceli etkinliklere katılırken, şişme oyun parkurunda arkadaşlarıyla oyunlar oynadı.
"OKULU ÇOK ÖZLEMİŞTİK"
24 Nisan'da okullarına kavuşan öğrenciler çadır kentteki şenliğe dersleri bittikten sonra geldi. Alan güzellik kraliçeleriyle tanışmanın heyecanını yaşayan öğrenciler ''Okullarımıza kavuştuğumuz için zaten çok mutluyduk. Bugün çifte bayram yaşadık'' dediler. Sabah'ın haberine göre, depremzede öğrenciler duygularını şu sözlerle paylaştılar:
Gülrana Aydın: 6'ıncı sınıfa gidiyorum. Depremde evimiz yıkıldı. Okulu çok özlemiştim. Okuldan sonra buraya geldim. Güzellik kraliçelerini görünce çok heyecanlandım. Ben de Türkiye güzeli olmak isterim tabi ama bunun için de önce iyi bir eğitim almam gerektiğini biliyorum.
Dilek Yılmaz: 6'ıncı sınıfa gidiyorum. Benim doğum günüm 6 Şubat'tı. O gün deprem oldu. Ben doğum günümü bugün kutladım. Hem uzun bir süre sonra okula başladığım için hem de rüyamda bile göremeyeceğim insanlarla burada buluştuğum için bugün bana doğum günü hediyesi oldu.
Zeynep Özel: İlkokul 4'üncü sınıfa gidiyorum. Okulum açıldığı için çok mutluyum. Öğretmenime bahçeden çiçek toplayıp götürdüm. Okullar hiç kapanmasın.
Ayla Gülyurt: Meslek lisesinde çocuk gelişimi okuyorum. Öğretmenlerimizden biri depremde hayatını kaybetti. Şu anda çok az öğretmen var ama ben yine de okula gidiyorum. Arkadaşlarımı çok özlemiştim.
ÇOCUKLAR HEP MUTLU OLSUN
Eğitim çağındaki çocuklara ve kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, "Mutlu Çocukluk Girişimi" kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle çocukların mutlu bireyler olarak yetişmesine destek olmayı amaçlıyor. Vakfın başkanı Zeycan Yıldırım, ''Mutlu Çocukluk Girişimi kapsamında her sene düzenlediğimiz 23 Nisan Çocuk Şenliği ve Oyuncak Hediye Kampanyası'nı ise bu yıl deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın olduğu yere, çadır kentlere taşımak istedik. Deprem bölgelerinden Adıyaman'a gelerek, çocuklarla buluşmak, onlarla birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşamak bizleri çok mutlu etti. Bugün çocuklarımızla burada birlikte 23 Nisan'ı kutlamak, onların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizler için çok değerli" dedi.
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