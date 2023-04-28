28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kavşakta tır ile otomobil birbirine girdi: 3 kişi yaralandı!

Kavşakta tır ile otomobil birbirine girdi: 3 kişi yaralandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
ABONE OL
Kavşakta tır ile otomobil birbirine girdi: 3 kişi yaralandı!

Artvin’in Hopa ilçesinde karayolu viyadük altında bulunan kavşakta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İşte detaylar…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA