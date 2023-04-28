İki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kavgada bir kişi aldığı darbe ile kendinden geçerken, vatandaşların ihbarı ile bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahale ettiği kavgada taraflar ayrılmayınca polis havaya ateş etti. Kavgada İbrahim Çınar, Mehmet Samur, Aziz Samur, Murat Samur ve Mustafa Samur yaralandı. Yaralılardan Mehmet Samur'un karnından aldığı bıçak yarasının ağır olduğu, durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralılar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı.