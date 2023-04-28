Adana’da dehşete düşüren olay! Baldız kavgasında korkunç son
Dehşete düşüren olay geçen gün Adana’da meydana geldi. Baldıza sosyal medya üzerinden mesaj atıldığı iddiası silahlı kavgaya sebep oldu. 1 kişinin öldüğü kavgada zanlılardan biri tutuklandı. İşte ayrıntılar...
Adana'da yaşanan olay, alınan bilgiye göre 23 Nisan günü saat 12.30 sularında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre 26 yaşındaki Hamdullah G., sosyal medya üzerinden baldızına mesaj attığı iddiası üzerine 24 yaşındaki Adem E. ile tartıştı. Obalar Caddesi'nde karşılaşan ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Hamdullah G. tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine Adem E.'nin 31 yaşındaki kuzeni Celal E. evden getirdiği pompalı tüfekle Hamdullah G.'ye ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Hamdullah G. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Hamdullah G., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Adem E. ile kuzenleri Mehmet E. ve Hasan E.'nin Hamdullah G.'yi darp ettiğini, Celal E.'nin ise pompalı tüfekle ateş ettiğini saptadı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Adem E. kendisine iftira attığı gerekçesiyle Hamdullah G. ile tartıştıklarını ve tabancayla ateş ettiğini öne sürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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