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Jet Fadıl hangi cezadan, neden tutuklandı? Fadıl Akgündüz kimdir, nerede, kaç yıl ceza aldı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Jet Fadıl hangi cezadan, neden tutuklandı? Fadıl Akgündüz kimdir, nerede, kaç yıl ceza aldı?

Jet Fadıl hangi cezadan, neden tutuklandı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı 349 kişiden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen Fadıl Akgündüz, hapis cezasına çarptırıldı. Peki Jet Fadıl hangi cezadan, neden tutuklandı? Fadıl Akgündüz kimdir, nerede, kaç yıl ceza aldı?

Fadıl Akgündüz kimdir, nerede, kaç yıl ceza aldı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz, 614 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Peki Jet Fadıl hangi cezadan, neden tutuklandı? Fadıl Akgündüz kimdir, nerede, kaç yıl ceza aldı? İşte konuya ilişkin detaylar...

KAÇ YIL CEZA ALDI?

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projeleriyle, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Önceki celse verilen esasa ilişkin mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Fadıl Akgündüz, önceden verdiği ifadelerin arkasında olduğunu söyleyerek, "Mahkemenizin er geç suçsuzluğumu tescil edeceğinden emimim. Hayatta kaldığım sürece bu işin toparlanması için enerji sarf edebilirim. Mağdur olduğunu söyleyenler şantiyeyi işgal ettiler, yatırımcıları oraya götürmemize engel oluyor bu durum. 1 liralık alacaklarına 50-100 lira yazdırıyorlar" dedi.

"PROJEDE HER ŞEY FİNANSALDIR"

Din istismarcısı olduğuna dair mağdur avukatlarının iddialarına ilişkin konuşan Akgündüz, "Elbette ki Müslümanız. Ancak bu projede her şey tekniktir, finansaldır. Yok buradan proje almazsan cehennemde yanarsın falan. Bu şeyleri duymaktan haya duyuyorum. Bu yaşadığımız mağduriyet, dilekçeler, raporlar, hepsi önünüzde. Şu işgalcileri de mahkemenin vereceği kararla birlikte oradan çıkarıp projeyi tamamlamak istiyoruz" dedi.

JET FADIL KİMDİR?

Fadıl Akgündüz 22 Ocak 1956'da Siirt'te doğdu. İlk ve orta öğrenimiyle liseyi Siirt'te bitirdi.

1987'de Jet Sürücü Kursu'nu açarak iş hayatına girdi. 1989'da kendisine ait olan Jetpa Holding'in ilk şirketini kurdu. Holding bünyesindeki pazarlama şirketi 700.000 aileye konut, otomobil, elektrikli ev ve ofis cihazları sattı.

28 Nisan 2023 tarihinde, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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