Jet Fadıl hangi cezadan, neden tutuklandı? Fadıl Akgündüz kimdir, nerede, kaç yıl ceza aldı?

"PROJEDE HER ŞEY FİNANSALDIR"

Din istismarcısı olduğuna dair mağdur avukatlarının iddialarına ilişkin konuşan Akgündüz, "Elbette ki Müslümanız. Ancak bu projede her şey tekniktir, finansaldır. Yok buradan proje almazsan cehennemde yanarsın falan. Bu şeyleri duymaktan haya duyuyorum. Bu yaşadığımız mağduriyet, dilekçeler, raporlar, hepsi önünüzde. Şu işgalcileri de mahkemenin vereceği kararla birlikte oradan çıkarıp projeyi tamamlamak istiyoruz" dedi.