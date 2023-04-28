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Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023
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Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?

"Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanıyor. Anneler Günü hediyesi almak için hazırlıklara başlayan milyonlarca kişi Türkiye'de Anneler günü ne zaman, 2023 Anneler günü ayın kaçında merak ediyorlar. Peki, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?

"Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anneler Günü farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlansa da genellikle mayıs ayının ikinci haftasında anılıyor. Anneler Günü hediyesi ve mesajlarıyla bu önemli günü anlamlandırmak isteyenler Türkiye'de Anneler Günü tarihi merak ediliyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?

2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın kutlandığı tarih mayıs ayının ikinci haftasıdır. 2023 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. pazar günü kutlanacak. Bu sebeple de bu yıl Anneler Günü 14 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır.

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