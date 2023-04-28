"Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anneler Günü farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlansa da genellikle mayıs ayının ikinci haftasında anılıyor. Anneler Günü hediyesi ve mesajlarıyla bu önemli günü anlamlandırmak isteyenler Türkiye'de Anneler Günü tarihi merak ediliyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?