Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar! Mersin’de mide bulandıran görüntü | Hepsi imha edildi
Mide bulandıran görüntülerin adresi Mersin’in Yenişehir ilçesinden. Restoran ve lokantalarda satılmak üzere sağlıksız ortamlarda muhafaza edilen 310 kilogram sakatat ürünü ele geçirilerek, imha edildi...
Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ihbar üzerine Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir depoda denetim yaptı.
Ele geçirilen sakatatlar imha edildi, kaçak olarak faaliyet gösteren ve çalışma ruhsatı bulunmayan depo mühürlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, insan sağlığını hiçe sayanlara karşı mücadelelerinin devam edeceğini ve denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
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