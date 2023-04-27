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Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar! Mersin’de mide bulandıran görüntü | Hepsi imha edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar! Mersin’de mide bulandıran görüntü | Hepsi imha edildi

Mide bulandıran görüntülerin adresi Mersin’in Yenişehir ilçesinden. Restoran ve lokantalarda satılmak üzere sağlıksız ortamlarda muhafaza edilen 310 kilogram sakatat ürünü ele geçirilerek, imha edildi...

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ihbar üzerine Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir depoda denetim yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de katılımıyla yapılan denetimde depoda, lokanta ve restoranlara satılmak üzere sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 310 kilogram sakatata el konuldu.

Ele geçirilen sakatatlar imha edildi, kaçak olarak faaliyet gösteren ve çalışma ruhsatı bulunmayan depo mühürlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, insan sağlığını hiçe sayanlara karşı mücadelelerinin devam edeceğini ve denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

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