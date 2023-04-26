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Sakarya’dan Kahramanmaraş’a ‘Kardeşlik Çarşısı’: 40 konteyner yola çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2023
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Sakarya’dan Kahramanmaraş’a ‘Kardeşlik Çarşısı’: 40 konteyner yola çıktı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ta hayata geçirilecek ‘Kardeşlik Çarşısı’ için hazırlanan 40 konteyneri bölgeye uğurlayan Başkan Ekrem Yüce, deprem bölgesinde hayatın bir an önce normale dönmesi için birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, “Yaralara merhem olmak için birlikte yorulmadan devam edeceğiz” dedi.

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