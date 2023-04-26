Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023
AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 18.31'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yapılan açıklamada depremin derinliğinin 7.16 kilometre olduğu belirtildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Saat 18.31'de yaşanan depremin derinliği ise 7.36 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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