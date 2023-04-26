Muğla Datça açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi 2023
AFAD tarafından yapılan açıklamada Datça açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Saat 23.00'da yaşanan depremin derinliği 54.16 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
DEPREMİN DETAYLARI
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