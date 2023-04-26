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Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce savruldu! Dehşet anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce savruldu! Dehşet anı kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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