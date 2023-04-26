Denizli’de genç kızın şüpheli ölümü! Sevgilisi ulaşamayınca...

Denizli'de yaşanan olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 13328 Sokakta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; bir süre sevgili oldukları 24 yaşındaki Çilem Uram'dan haber alamayan genç, yalnız yaşayan kız arkadaşının evine gitti.