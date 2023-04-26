Denizli'de genç kızın şüpheli ölümü! Sevgilisi ulaşamayınca...
Korkunç olay Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Tek başına yaşayan 24 yaşındaki Çilem Uram, erkek arkadaşı tarafından evinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Uram’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine olay yeri inceleme ekiplerinden destek istendi. Uram’ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.
Denizli'de yaşanan olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 13328 Sokakta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; bir süre sevgili oldukları 24 yaşındaki Çilem Uram'dan haber alamayan genç, yalnız yaşayan kız arkadaşının evine gitti.
İçeri girdiğinde Uram'ı yatağında hareketsiz gören erkek arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Uram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç kızın şüpheli ölümü üzerine olay yeri inceleme ekiplerinden destek istendi.
Uram'ın evinde detaylı inceleme yapan ekipler, genç kızın sevgilisini ifadesini alınmak üzere karakola götürdü.
Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan genç kızın, gerçek ölüm nedeninin otopsi sonucu ölüm nedeni belirleneceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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