Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2023? Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?
Ramazan Bayramı'nın bitişiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri merak konusu oldu. Tatil planı yapmak isteyen binlerce vatandaş,"Kurban Bayramı kaç gün tatil, 9 gün mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene 15 Temmuz ile beraber Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
"Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2023? " sorusu arama motorlarında hız kazandı. Bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı, tatil planı yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 9 gün olarak belirlenen bayram tatilinin bu yıl kaç gün olacağı merak konusu oluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2023?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
27 Haziran 2023 Salı : Kurban Bayramı arife günü
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün
2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı 4 gün sürecek böylelikle 1 Temmuz Cumartesi günü bitmiş olacak.
*2023 Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren başlayacak. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak.
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- Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2023? Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?
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