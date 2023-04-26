Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı 2023? Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

"Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2023? " sorusu arama motorlarında hız kazandı. Bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı, tatil planı yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 9 gün olarak belirlenen bayram tatilinin bu yıl kaç gün olacağı merak konusu oluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2023?