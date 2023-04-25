Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 yılı Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
"Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bazı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan bu özel gün, Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülkede mayıs ayında gerçekleşiyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 yılı Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
"Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 yılı Anneler Günü hangi güne denk geliyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nde annelerine olan sevgilerini göstermek isteyenler çeşitli sürprizler hazırlayacaklar. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 yılı Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın kutlandığı tarih mayıs ayıdır. 2023 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. haftası kutlanacak. Bu sebeple de bu yıl Anneler Günü 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
Her yıl, mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara neden olacak
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.
Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.
Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 yılı Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
- Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılacak, bir hafta ücretsiz mi? Ankara Sivas arası kaç dakika olacak?
- TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST 2023 bu yıl ne zaman, nerede yapılacak? Ziyaret saatleri...
- Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurular başladı mı? Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
- Üstün fedakarlık madalyası nedir? Devlet üstün fedakarlık madalyası kimlere verilir?
- Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz kararı ne olur?
- Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başladı mı? Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası ne zaman?
- Erzurum deprem son dakika! 25 Nisan Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- A101 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Elektronik ürünlerde yeni kampanya! AİRFRYER, UHD TV, tablet, bilgisayar 2 gün sonra...
- TARİH NETLEŞTİ! Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?
- 500 yıl sonra geri döndü! Nostradamus 21. yüzyıl kehanetleri korkuttu! "Ürkütücü bir sürprizle doğanın öfkesi serbest kalacak" 7 kehanet...