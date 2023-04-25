Erzurum’da filmleri aratmayan soygun! 25 kilo altın buhar oldu dükkan sahibi şoka girdi

İş yeri sahibi Gürbüz Payveren, çarşıda güvenlik sorunu olduğunu ve bu nedenle sık sık diğer esnafların da sorun yaşadığını savunarak, şunları söyledi: "Bayram tatilinde hırsızlar içeriye girmiş, neyimiz var neyimiz yok, burada görüldüğü gibi her şeyi götürmüşler. Kasayı da kesmişler içini boşaltmışlar. Kameraları kırmış, kabloları kesmiş, alarmları iptal etmiş ve bütün cihazları kırmış, bize bomboş bir dükkan bırakmış. Dün geldik kepenk kalkmayınca olayı fark ettik. Dükkanın elektriklerini de kesmiş. Sonra komşular geldi, durumu öyle anladık. Buraya bilinçli, bilen veya becerikli birisi girmiş."