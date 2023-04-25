Erzurum'da filmleri aratmayan soygun! 25 kilo altın buhar oldu dükkan sahibi şoka girdi
Erzurum'da filmleri aratmayan bir soygun yaşandı. Bir iş yerinin duvarını delerek yan taraftaki kuyumcuya giren hırsızlar yaklaşık 25 kilo altın çaldı. Dükkan sahibi olay sonrası adeta şoka girerken, "Yüzükler, küpeler, burma bilezikler, büyük ve küçük künyeler, gerdanlıklar, bileklikler ne varsa hepsini götürmüşler." dedi.
Erzurum'da bir iş yerinin duvarını delip yan taraftaki kuyumcuya giren, alarm ve kameraları devre dışı bırakan hırsızlar, yüklü miktarda ziynet eşyası ile altın ve para çaldı.
Taşmağazalar Kuyumcular Çarşısı'nda bir atölyenin çatısına çıkan hırsızlar, buradan yan taraftaki kuyumcunun duvarını delerek, alarm ve kameraları devre dışı bırakıp, içerideki ziynet eşyası ile altın ve parayı alarak kayıplara karıştı.
Bayram tatili nedeniyle üç gündür kapalı olan iş yerini açmaya gelen Gürbüz Payveren, kuyumcu dükkanının kepenklerinin açılmaması üzerine olayı fark edince durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuda yaptıkları incelemelerde, hırsızların kuyumcuya yan taraftaki atölyenin çatısından girdiklerini, duvarı deldikten sonra içerideki demir kapıyı keserek alt kata indiklerini tespit etti.
Ekipler, yaptıkları incelemelerde hırsızların kaçarken bazı ziynet eşyaları ile paraları da yerlere döktüğünü belirledi.
Çevredeki iş yerleri ile güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İş yeri sahibi Gürbüz Payveren, çarşıda güvenlik sorunu olduğunu ve bu nedenle sık sık diğer esnafların da sorun yaşadığını savunarak, şunları söyledi: "Bayram tatilinde hırsızlar içeriye girmiş, neyimiz var neyimiz yok, burada görüldüğü gibi her şeyi götürmüşler. Kasayı da kesmişler içini boşaltmışlar. Kameraları kırmış, kabloları kesmiş, alarmları iptal etmiş ve bütün cihazları kırmış, bize bomboş bir dükkan bırakmış. Dün geldik kepenk kalkmayınca olayı fark ettik. Dükkanın elektriklerini de kesmiş. Sonra komşular geldi, durumu öyle anladık. Buraya bilinçli, bilen veya becerikli birisi girmiş."
Hırsızların yakalanmasında devlete olan inancının tam olduğunu vurgulayan Payveren, "Çalınan ürünlerimiz 14 ve 22 ayar üzerinden yüzükler, küpeler, burma bilezikler, büyük ve küçük künyeler, gerdanlıklar, bileklikler ne varsa hepsini götürmüşler. Ortalama 20 ila 25 kilo arasında altın çalınmış." diye konuştu.
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