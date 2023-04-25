Muğla’da kayınpeder vahşeti! Gelinini öldürüp cesedini...
Kan donduran olay sabah saatlerinde Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana geldi. 72 yaşındaki Kamil Öğüt husumetli olduğu gelini 46 yaşındaki Hatice Öğüt'ü ahırda av tüfeğiyle öldürüp, cesedini ateşe verdi. Jandarma olayın ardından kaçan Öğüt'ü yakalayıp, gözaltına aldı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan Kamil Öğüt, saat 08.00 sularında, aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar sebebiyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ün evine gitti.
Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Kamil Öğüt, yanındaki av tüfeğini gelinine doğrultup, ateşledi. Öğüt, ardından kanlar içinde yere yığılan gelinin cesedinin üzerine ahırdaki samanları atıp, ateşe verdi. Silah sesini duyan çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, Öğüt'ün hayatını kaybettiğini ve cesedinin bir bölümünün yandığını belirledi. Öldürülen Öğüt'ün eşiyle zaman zaman arasının bozulmasından sorumlu tuttuğu kayınpederi ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.
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