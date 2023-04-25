Munzur Çayı'na düşen 3 kişiden hala haber yok! Çalışmalar sürüyor
Geçtiğimiz cuma günü yaşanan trafik kazasında Munzur Çayı'na düşen 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları dron ve botlarla aralıksız sürüyor. 1073 kişinin katıldığı çalışmalarda 3 gence dair henüz bir ize rastlanmadı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'na kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları dron ve botlarla aralıksız devam ediyor.
Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) bulunması için başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdü.
Vali Mehmet Ali Özkan koordinesinde AFAD tarafından yürütülen çalışmalarda, kayıp kişileri bulmak için dron, bot ve row (su altı görüntüleme cihazı) kullanılıyor.
Ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanının yanı sıra Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü civarında su yüzeyinde ve kıyı şeritlerinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.
Bölgedeki çalışmalara jandarma, UMKE, Doğa Koruma ve Milli Parklar, belediye, itfaiye, emniyet ekipleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile AFAD gönüllülerinin aralarında bulunduğu 1073 kişi katılıyor.
Yaklaşık beş gündür sürdürülen çalışmalarda kayıp 3 gence dair henüz bir sonuca ulaşılamadı.
OLAY
Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmüştü. Sürücü Aslantaş ile araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.
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