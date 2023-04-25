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Eski ATO Başkanı Mehmet Aypek'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2023
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Eski ATO Başkanı Mehmet Aypek’e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G.'nin öldürdüğü öğrenilirken, katil zanlısı yakalandı.

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