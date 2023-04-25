Burdur'da korkunç kaza! Kontrolsüz şekilde yola çıktı ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
Burdur'da akşam saatlerinde bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Kontrolsüz şekilde anayola çıktığı iddia edilen otomobil kazanın ardından iki parçaya ayrılırken, araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Burdur'da minibüsün çarptığı otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 20.00 sularında Burdur- Fethiye karayolu Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bayram Sipahi (70) idaresindeki 15 NP 193 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolsüz bir şekilde anayola çıktığı esnada Hüseyin K. (66) idaresindeki 15 ABE 389 plakalı Ford Transit marka minibüsle çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde sıkışan Bayram Sipahi'yi uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram Sipahi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada hafif şekilde yaralanan Hüseyin K., Sultan D. (22) ve Zeliha C. (22) de kontrol amaçlı Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, minibüs sürücüsü Hüseyin K. hastanedeki kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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