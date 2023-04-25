Burdur’da korkunç kaza! Kontrolsüz şekilde yola çıktı ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı





İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde sıkışan Bayram Sipahi'yi uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram Sipahi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.