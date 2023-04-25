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Malatya'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! 2023 son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Malatya’da korkutan deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! 2023 son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 21.48'de yaşanan depremin derinliği 11.34 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Saat 21.48'de yaşanan depremin derinliği 11.34 kilometre olarak ölçüldü.

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