"Mayıs ayı askerlik celp tarihleri açıklandı mı? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 mayıs döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Mayıs ayı askerlik celp tarihleri açıklandı mı? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?