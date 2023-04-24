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Mayıs ayı askerlik celp tarihleri açıklandı mı? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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Mayıs ayı askerlik celp tarihleri açıklandı mı? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

"Mayıs ayı askerlik celp tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları nisan ayının son günlerinde duyurulacak. Peki, Mayıs ayı askerlik celp tarihleri açıklandı mı? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

"Mayıs ayı askerlik celp tarihleri açıklandı mı? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 mayıs döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Mayıs ayı askerlik celp tarihleri açıklandı mı? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TARİH BELLİ OLDU

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

1O GÜN ÖNCESİNDEN ALABİLECEKLER

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

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