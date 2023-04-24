Kahramanmaraş'taki mobilya fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Kahramanmaraş'ta ofis malzemeleri üretilen mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangında, işçilerin kalması için bahçeye kurulan bazı konteynerler de hasar gördü.
Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 1. kilometresindeki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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