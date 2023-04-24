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Kahramanmaraş'taki mobilya fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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Kahramanmaraş’taki mobilya fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kahramanmaraş'ta ofis malzemeleri üretilen mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangında, işçilerin kalması için bahçeye kurulan bazı konteynerler de hasar gördü.

Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 1. kilometresindeki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fabrikanın bir bölümünün 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğü, hasar almayan bölümde ise bir süre önce üretime başlandığı öğrenildi.

Yangında, işçilerin kalması için bahçeye kurulan bazı konteynerler de hasar gördü.

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