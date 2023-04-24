Denizli'de hayvanat bahçesinde dehşete düşüren görüntüler! Deve küçük çocuğa öyle bir şey yaptı ki...
Korkunç olay geçen gün Denizli’de bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen deveye fazla yaklaşan çocuk, az daha canından oluyordu. Boynunu ve başını ısıran deve tarafından havaya kaldırılan 10 yaşlarındaki çocuk, babasının dikkati sayesinde hayvanın ağzından son anda kurtarıldı. İşte dehşete düşüren o görüntüler...
Denizli'de bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda; ailesi ile birlikte gezmeye giden 10 yaşlarındaki çocuk büyük bir tehlike atlattı. Çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra devenin yanına giden çocuk, burada hayatının unutulmaz anlarından birini yaşadı. Yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşan çocuk, devenin aniden başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalktı.
Bir anlık şok geçiren aile, havaya yükselmeye devam eden çocuğu devenin ağzından almayı başardı. Acılar içinde kalarak ağlamaya başlayan çocuk, şok geçirdiği yerde ailesi tarafından sakinleştirildi.
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, devenin çocuğu ısırıp havaya kaldırması ve ailenin devenin ağzından çocuğu alması kameralara yansıdı.
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