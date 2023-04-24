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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran şahıs ya da şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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