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Hatay'daki çadır kentte yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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Hatay’daki çadır kentte yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için kurulan çadır kentte bir çadırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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