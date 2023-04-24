Zorba avukat sevgilisine dehşeti yaşattı: Daha ileri gitmesinden korkuyorum!
Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki avukat İpek Ekiz, kendisinden ayrılmayı reddeden meslektaşı erkek arkadaşı 30 yaşındaki H.K. tarafından dehşeti yaşadı. Zorba avukat, genç kadının arabasını kundakladı, yapmadığını bırakmadı. Sürekli tehdit mesajları aldığını belirten avukat Ekiz, "Koruma kararı aldırdım ancak bunun bana zarar vermesine yeterli engel olacağını düşünmüyorum. Mesleğini de kullanarak delilleri karartacağına inanıyorum" dedi. İşte ayrıntılar...
1 çocuk annesi Ekiz avukat olan erkek arkadaşı H.K.'nin kendisinden ayrılmayı reddettiğini, bu nedenle aracını kundakladığını iddia edip, Çivril Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Ekiz, suç duyurusu dilekçesine; H.K.'nin kendisine attığı 'Hayatta alacağın en büyük dersi vereceğim sana', 'İyice kaşıma beni', 'Sen o engeli kaldırma, gör bakalım bundan sonra herhangi biriyle bile konuşabilecek telefonun bile oluyor mu', 'Herkes kaderini yaşasın kral, benim düştüğüm durumdan daha beterine düşüreceğim seni' gibi tehdit mesajlarını da ekledi.
Polis merkezine ifadeye çağrılan avukat H.K., hakkındaki suçlamaları reddetti.
H.K., Ekiz'in kendisinden sonraki erkek arkadaşı ile aralarının bozulduğunu, bundan kendisini sorumlu tuttuğu için de husumet beslediğini, bu nedenle kendisine iftira attığını söyledi.
"FREN BORUSUNU KESTİĞİNİ İTİRAF ETTİ"
Büyük bir korku yaşadığını belirten İpek Ekiz, "Erkek arkadaşım H.K.'den yaz aylarından beri ayrılmak istedim. Geçen aralık ayında kardeşimin yanına gitmek istedim. Beni tehdit ederek gidemeyeceğimi söyledi. Otomobilim ile giderken ABS fren sistemi borusunu kestiğini fark ettim. Onun kestiğini biliyorum. Bana kendisi de fren borusunu kestiğini itiraf etti. Hatta sanayide bir ustadan beni öldürmek için değil; ama kokutmak için bu konuda fikir almış. Kendisinin psikolojik sorunları var. Daha önce de tedavi için birlikte Uşak'a doktora gittik. 2 seans gitti, sonra devam etmedi. Ondan ayrılmamam için beni ikna etmeye çalışıyor. Ben de bu nedenle başka biri ile arkadaş olduğumu söyledim. O kişiyi de bulup, tehdit etmiş. H.'yi telefonumdan engelledim. Beni sürekli takip ediyor. Ortak arkadaşlarımızı arayıp, 'İpek'e yapacağım şeyi buldum. Yaparken ben gözükmeyeceğim' demiş" dedi.
"ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"
Otomobilinin de kundaklandığını belirten Ekiz, "Otomobilimin yakıldığı gece benim ilçeye girişimi bile gözetlemiş. Yanımdan aracı ile geçiyor; kamera kayıtlarında bu var. İlçeye girdikten sonra otomobilimi yaktırıyor. İfadesinde kabul etmiyor ancak çelişkiler var. Kamera kayıtları, olay sırasındaki saatlerde yakın yerlerde olduğunu gösteriyor. Kundaklanan otomobilim için arkadaşlarımı telefon ile aramış. Şikayetimi geri almam için bana 1 milyon TL teklif etmiş. Kabul etmedim, şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Hem avukat hem de vatandaş olarak canım yanıyor. Bunlar savcılıktaki suç duyurusu dilekçemde de var" diye konuştu.
"DAHA İLERİ GİTMESİNDEN KORKUYORUM"
H.K.'nin kendisine bir şey yapmasından korktuğunu vurgulayan Ekiz, "Koruma kararı aldırdım ancak bunun bana zarar vermesine yeterli engel olacağını düşünmüyorum. Mesleğini de kullanarak delilleri karartacağına inanıyorum. Başta Denizli Barosu olmak üzere gerekli kurumlara başvurdum. Daha ileri gitmesinden korkuyorum. Bu kişilere karşı adli önlemlerin uygulanması gerekiyor" dedi.
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