Zorba avukat sevgilisine dehşeti yaşattı: Daha ileri gitmesinden korkuyorum!

"FREN BORUSUNU KESTİĞİNİ İTİRAF ETTİ"



Büyük bir korku yaşadığını belirten İpek Ekiz, "Erkek arkadaşım H.K.'den yaz aylarından beri ayrılmak istedim. Geçen aralık ayında kardeşimin yanına gitmek istedim. Beni tehdit ederek gidemeyeceğimi söyledi. Otomobilim ile giderken ABS fren sistemi borusunu kestiğini fark ettim. Onun kestiğini biliyorum. Bana kendisi de fren borusunu kestiğini itiraf etti. Hatta sanayide bir ustadan beni öldürmek için değil; ama kokutmak için bu konuda fikir almış. Kendisinin psikolojik sorunları var. Daha önce de tedavi için birlikte Uşak'a doktora gittik. 2 seans gitti, sonra devam etmedi. Ondan ayrılmamam için beni ikna etmeye çalışıyor. Ben de bu nedenle başka biri ile arkadaş olduğumu söyledim. O kişiyi de bulup, tehdit etmiş. H.'yi telefonumdan engelledim. Beni sürekli takip ediyor. Ortak arkadaşlarımızı arayıp, 'İpek'e yapacağım şeyi buldum. Yaparken ben gözükmeyeceğim' demiş" dedi.