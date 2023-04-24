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İznik’te surların dibinde bulundu! Tam 1500 yıllık

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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İznik’te surların dibinde bulundu! Tam 1500 yıllık

Bursa’nın tarihi kenti İznik’te 1500 yıllık mezar ve insan kemikleri bulundu. 4 medeniyete başkentlik yapmış tarihi kentte arkeolog ve uzmanlar yaptıkları incelemede mezarın Bizans dönemine ait olduğunu belirledi.

UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve çıkarılan lahitler ile dünyanın gündemine oturan İznik'te Çınarlı Caminin yakınındaki Akçeşme sokakta surların dibinde tarihi mezar ve insan kemikleri çıktı.

Vatandaş yetkililere Müze Müdürlüğüne haber verdi. Arkeolog ve uzmanlar yaptıkları incelemede mezarın Bizans dönemine ait 1500 yıllık çatkı mezar (desenli tuğla mezar) olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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