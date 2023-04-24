Bayrampaşa'da feci kaza: Alkollü sürücünün ayağı koptu
Bayrampaşa O-3 Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücünün ayağı bilek kısmından koptu. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kopan ayağı ise ambulans ile götürüldü.
Kaza, Bayrampaşa O-3 Tem Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 57 DB 299 plakalı otomobili sürücüsü Tuncay Çil, seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuncay Çil kullandığı otomobilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Tuncay Çil'in ayağının bilek kısmından koptuğunu belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu araç geçişine kapattı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası sürücünün kopan ayağını da otomobilden alan sağlık ekipleri ağır yaralanan Çil'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri araçların geçişine izin verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü hangi ayın üçüncü günüdür?
- Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME! IBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta!
- 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?
- Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?
- Fizikte hangisi, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?
- A101 22-28 Nisan AKTÜEL ÜRÜN Güncel katalog! Berjer 2.249, 4 kilo toz deterjan 84,50, Kamp çadırı 499 TL! İndirimli fırsat listesi...
- GS-Fatih Karagümrük Maç Özeti | 23 Nisan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
- Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! 2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...
- TYP 2023 son dakika yeni kadro müjdesi geldi mi? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?
- Sibel Can 3 kez bunu yaptı, 15 kiloyu silip attı! Kızıyla birlikte dal gibi kaldı! İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet yöntemi!
- Ender Saraç tarifi verdi! En az Kardiyo kadar etkili! Ne göbek ne basen kalacak! 🍵Bu çay hepsine bay bay diyor...