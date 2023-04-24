Diyanet Kurban Bayramı 2023! Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kaç gün tatil? Başlangıç ve bitişi...

"Kurban Bayramı hangi tarihte?" sorusu araştırılmaya başladı.21-23 Nisan tarihleri arasında tamamlanan Ramazan Bayramı'nın bitişinin ardından Kurban Bayramı'nın hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oluyor. 2023 dini günler takvimi belli oldu. Peki,Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman? İşte ayrıntılar...