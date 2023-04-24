Diyanet Kurban Bayramı 2023! Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kaç gün tatil? Başlangıç ve bitişi...
"Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu Ramazan Bayramı'nın bitişiyle birlikte sorgulanmaya başladı. Her sene farklı günlere denk gelen Kurban Bayramı için vatandaşlar, konuya dair detayları araştırıyor. Peki Kurban Bayramı hangi güne idrak edilecek? İşte, Kurban Bayramı'nın başlangıç ve bitiş tarihi...
"Kurban Bayramı hangi tarihte?" sorusu araştırılmaya başladı.21-23 Nisan tarihleri arasında tamamlanan Ramazan Bayramı'nın bitişinin ardından Kurban Bayramı'nın hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oluyor. 2023 dini günler takvimi belli oldu. Peki,Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman? İşte ayrıntılar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?
1. GÜN: 29 Haziran 2023 Perşembe
2. GÜN: 30 Haziran 2023 Cuma
3. GÜN: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
4. GÜN: 2 Temmuz 2023 Pazar
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı'nın son iki günü hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte bayram tatili 4 günden fazla uzamayacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
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