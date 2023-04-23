Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023? 20- 21-22-23 Nisan gezilecek bedava yerler!
"Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihine denk geliyor. Sevdikleri ile bu anlamlı günü geçirmek isteyenler gezilecek yerleri merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023? 20- 21-22-23 Nisan gezilecek bedava yerler!
"Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevdikleri ile bayramda gezmek isteyenler detayları merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023? 20- 21-22-23 Nisan gezilecek bedava yerler!
İSTANBUL BAYRAMDA ÜCRETSİZ GEZİLECEK YERLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu. "Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerimiz İstanbullulara ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzelerimizi Radar İstanbul uygulamamız ile ziyaret edebilirsiniz."
BAYRAMDA TOPKAPI SARAYI AÇIK MI?
Topkapı Sarayı Salı günleri kapalıdır. Resmi tatil ve dini bayramlar; saray, köşk ve kasırların kapalı olduğu günlere denk geldiğinde; saray, köşk ve kasırlar ziyarete kapalıdır.
Ramazan Bayramı 1. Günü:
Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü:
Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü:
Açık
TOPKAPI SARAYI AÇIK OLDUĞU SAATLER
Açılış Saati:
09:00
Kapanış Saati:
18:00 (17.00 GİŞE KAPANIŞ SAATİ)
ANITKABİR ÇALIŞMA SAATLERİ
01 ŞUBAT - 14 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA
Açılış: 09:00
Kapanış: 16:30
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