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İki kazada 3 ölü 2 yaralı! Giresun'da bayram trafiği sonrası üzücü haber...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2023
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İki kazada 3 ölü 2 yaralı! Giresun’da bayram trafiği sonrası üzücü haber...

Bayram nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk nedeniyle üzücü haberler de geliyor. Giresun'da yaşanan 2 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İşte detaylar...

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