Deprem bölgesinde D&R’dan 23 Nisan etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi...

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından harekete geçen Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki D&R, Kahramanmaraş'ta kurduğu etkinlik çadırı ile depremzede çocukların yarasına adeta merhem oluyor.

D&R, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta oyun çadırı kurdu. Afet bölgesinde çocukların çocukların yüzünü güldürebilmek için keyifli aktiviteler hayata geçirildi.