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Deprem bölgesinde D&R'dan 23 Nisan etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Deprem bölgesinde D&R’dan 23 Nisan etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi...

Turkuvaz Medya bünyesinde bulunan D&R, deprem bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlikler düzenledi. Depremzede çocuklarla yakından ilgilenilirken, çocuklar bayramın tadını çıkardı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından harekete geçen Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki D&R, Kahramanmaraş'ta kurduğu etkinlik çadırı ile depremzede çocukların yarasına adeta merhem oluyor.

D&R, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta oyun çadırı kurdu. Afet bölgesinde çocukların çocukların yüzünü güldürebilmek için keyifli aktiviteler hayata geçirildi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ
Çocuklarla birçok etkinlik ve oyun oynanırken, dondurma ve pamuk şeker gibi ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte depremzede çocuklar doyasıya eğlenerek bayramın tadını çıkarttı.

MİNİKA DA DEPREM BÖLGESİNDE
Öte yandan Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika da, Kahramanmaraş'ta kurduğu oyun çadırı ile çocukların hayatına dokundu.

Ramazanın ilk günü "Çocuk İftarı" düzenlenen çadırlarda, 400 çocuğa köfte-ekmek, ayran ve çok özlediklerini söyledikleri patates kızartması dağıtıldı. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle ramazanı karşılayan çocuklar, iftar sonrasında düzenlenen film gösterimine katıldı.

İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik etti.

Çocuklar, psikososyal destek ve nitelikli vakit geçirmeleri sağlanan çadırlarda, Karagöz-Hacivat, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izledi. Minika Oyun Çadırları nisan sonuna kadar açık olacak.

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