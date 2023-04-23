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İGA'lı çocuklar depremzede kardeşlerine bisiklet hediye etti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2023
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İGA’lı çocuklar depremzede kardeşlerine bisiklet hediye etti!

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın çocuk kulübü üyeleri ve İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 35 bisikleti süsleyerek depremzede çocuklara hediye etti.

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