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İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk haritası renk değiştirdi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
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İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk haritası renk değiştirdi

Son dakika haberi | İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı. Ramazan Bayramı'nda milyonlarca İstanbullu yine trafiğin esiri oldu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası adeta kırmızıya bürünürken, yollarda saatlerce kalan vatandaşlar duruma isyan etti.

İstanbullunun trafik çilesi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, yollara dökülürken; şehir genelinde trafik adeta kilitlendi.

Trafikte yüzde 70'i aşan yoğunluk yaşandı. İBB Trafik Haritası'nda İstanbul'un rengi adeta kırmızıya büründü.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik çift yönlü olarak durma noktasına geldi. Şehrin Avrupa yakasında D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü-Büyükçekmece, Büyükçekmece-Beylikdüzü, Cevizlibağ-Haliç Köprüsü- Mecidiyeköy, TEM Otoyolu'nda Esenyurt-Avcılar, Yedikule-Aksaray, Küçük Ayasofya-Cankurtaran, Esenler-FSM istikametinde de aşırı yoğunluk görülüyor.

Diğer yandan Avrasya Tüneli ile tarihi yarımada da yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

Anadolu yakasında ise Üsküdar Sahil Yolu, D-100 Karayolu'nda İçerenköy-Ünalan, Anadolu Otoyolu, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'ndan Çamlık Kavşağı'na kadar yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluk yaşanan bir başka bölge ise Çamlıca-Ataşehir-Kartal arasındaki güzergah oldu. İBB Trafik Haritasında saat 15.20 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 69 seviyesinde olduğu görüldü.

İstanbul’da trafik çileye döndü İSTANBUL'DA TRAFİK ÇİLEYE DÖNDÜ

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