İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk haritası renk değiştirdi

Yoğunluk yaşanan bir başka bölge ise Çamlıca-Ataşehir-Kartal arasındaki güzergah oldu. İBB Trafik Haritasında saat 15.20 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 69 seviyesinde olduğu görüldü.

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