İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk haritası renk değiştirdi
Son dakika haberi | İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı. Ramazan Bayramı'nda milyonlarca İstanbullu yine trafiğin esiri oldu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası adeta kırmızıya bürünürken, yollarda saatlerce kalan vatandaşlar duruma isyan etti.
Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik çift yönlü olarak durma noktasına geldi. Şehrin Avrupa yakasında D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü-Büyükçekmece, Büyükçekmece-Beylikdüzü, Cevizlibağ-Haliç Köprüsü- Mecidiyeköy, TEM Otoyolu'nda Esenyurt-Avcılar, Yedikule-Aksaray, Küçük Ayasofya-Cankurtaran, Esenler-FSM istikametinde de aşırı yoğunluk görülüyor.
Diğer yandan Avrasya Tüneli ile tarihi yarımada da yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.
Anadolu yakasında ise Üsküdar Sahil Yolu, D-100 Karayolu'nda İçerenköy-Ünalan, Anadolu Otoyolu, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'ndan Çamlık Kavşağı'na kadar yoğunluk yaşanıyor.
Yoğunluk yaşanan bir başka bölge ise Çamlıca-Ataşehir-Kartal arasındaki güzergah oldu. İBB Trafik Haritasında saat 15.20 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 69 seviyesinde olduğu görüldü.
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