Bandırma’da iğrenç iddia! Genel cerrahi doktorundan 3 öğrenciye cinsel istismar





Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj gören Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A.'ya muayene oldu.