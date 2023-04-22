Bandırma'da iğrenç iddia! Genel cerrahi doktorundan 3 öğrenciye cinsel istismar
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iddiaya göre taciz skandalı yaşandı. Genel cerrahi uzmanı doktor 17 yaşındaki 3 lise öğrencisine "cinsel istismar"da bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Tutukluluğa itiraz eden doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, öğrencilerinin aileleri koruma talebinde bulunacakları öğrenildi.
Balıkesir'de, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj gören 17 yaşındaki 3 lise öğrencisine, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A. (40), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj gören Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A.'ya muayene oldu.
Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Hastanede staj gören aynı okulun 2 öğrencisi de T.A.'nın istismarına uğradıklarını iddia etti.
Rehberlik ve psikolojik danışman tarafından dinlenen öğrencilerin iddiaları üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A., 28 Mart'ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bandırma T Tipi Cezaevi'ne konuldu.
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